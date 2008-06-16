Поиск и добавление информации на сайт

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Закрыт4 заявки192 просмотра

Необходимо найти информацию для сайта стриптиз клубов.

В чем задача?

Найти адрес, дополнительную информацию стриптиз клуба в городе N.

Фотографии обстановки клуба (оплачивается отдельно), цена входа, время работы, телефон, адрес сайта (если есть)

Лучше всего брать информацию с сайта стриптиз клуба (там и фото есть часто)

Для каждого города нужно 2 стриптиз клуба.

Ну если уж совсем полный ахтунг, город такой бывает что очень трудно найти клуб, то можно и 1 клуб. (лично мной будет проверено есть ли клубы еще или нет, подскажу и дополните работу)

Список городов предоставляется ниже:

38 городов.

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Волгоград

Владимир

Екатеринбург

Ивановск

Иркутск

Ижевск

Калининград

Калуга

Кострома

Красноярск

Кемерово

Казань

Курск

Липецк

Мурманск

Новосибирск

Нижний Новгород

Орел

Омск

Пермь

Ростов

Рязань

Самара

Саратов

Смоленск

Свердловск

Ставрополь

Сочи

Тамбов

Тверь

Томск

Тула

Тюмень

Уфа

Ульяновск

Хабаровск

Челябинск

Ярославль

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Вся работа добавляется на сайт через ваш логин и пароль после регистрации на сайте.

Все предложения за всю проделаную работу пишите сюда или в личку. (без учета фотографий)

Оплачивается после того как работа будет полностью выполнена.

P.S. За 1 фото оплачиваю 15 рублей ( в одном клубе не больше 3 фоток)

17 лет назад
ucoz
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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