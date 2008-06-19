База адресов городов черноморского побережья

Добрый день, требуется найти все(в г.Москва) организации, которые занимаются организацией праздников, концертов, конференций и т.д., эти компании называют еще "Event-компании". Какая информация нужна по этим компаниям: название компании, адрес((почтовый) если он имеется на сайте)), номер ...