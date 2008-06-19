Выбрать заголовки с плохим содержанием

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Закрыт13 заявок322 просмотра

На странице - http://www.ukrcommerce.com/board/index.php?all=all&sub=0&page=1 пройтись по 761 странице и выбрать заголовки с объявлениями на тему:

- не законно;

- млм;

- сетевой маркетинг;

- порно;

- пиратство;

- ссылки в заголовке на сайты и пр.

Прошу дать цену за всю работу.

17 лет назад
gogison
41 год
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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