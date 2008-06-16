Поиск информации

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Закрыт11 заявок384 просмотра

Добрый день, требуется найти все(в г.Москва) организации, которые занимаются организацией праздников, концертов, конференций и т.д., эти компании называют еще "Event-компании". Какая информация нужна по этим компаниям: название компании, адрес((почтовый) если он имеется на сайте)), номер телефона, web-адрес, e-mail.

Все предложения шлите в личку(сроки сбора инфы, стоимость данной работы).

17 лет назад
artskur
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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