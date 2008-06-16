Требуется сформировать базу данных заказчиков контекстной рекламы в поисковой системе Google. Заказчики из Украины, направление - строительные материалы. Приоритетность поиска по величине ставок CPC (можно использовать аналитические отчёты других ...
Поиск информации
Добрый день, требуется найти все(в г.Москва) организации, которые занимаются организацией праздников, концертов, конференций и т.д., эти компании называют еще "Event-компании". Какая информация нужна по этим компаниям: название компании, адрес((почтовый) если он имеется на сайте)), номер телефона, web-адрес, e-mail.
Все предложения шлите в личку(сроки сбора инфы, стоимость данной работы).
Заявки фрилансеров
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