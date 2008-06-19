Найти скрипт / разработчиков

Скрипт - WebSiteTree Pro

Необходимо найти скрипты студии, которая приостановила свою деятельность.

Сайт разработчиков http://www.creatwebsoft.com/ - не работает

Продукт основанный на joomla - статистика + каталог сайтов

У них так так же есть отдельным компонентом jdirectory , без статистики.(этот компонент есть)

Необходимо

А) Найти копию скрипта и передать её нам - 100$

б) найти и договорится с человеком, кто согласен продать / скопировать скрипт (тот кто уже купил скрипт) - 50$

в) договорится о покупке скрипта с разработчиками - 25$.