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Найти скрипт / разработчиков
Скрипт - WebSiteTree Pro
Необходимо найти скрипты студии, которая приостановила свою деятельность.
Сайт разработчиков http://www.creatwebsoft.com/ - не работает
Продукт основанный на joomla - статистика + каталог сайтов
У них так так же есть отдельным компонентом jdirectory , без статистики.(этот компонент есть)
Необходимо
А) Найти копию скрипта и передать её нам - 100$
б) найти и договорится с человеком, кто согласен продать / скопировать скрипт (тот кто уже купил скрипт) - 50$
в) договорится о покупке скрипта с разработчиками - 25$.
Заявки фрилансеров
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