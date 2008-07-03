Собрать базу контактов интернет-СМИ

Открываем Яндекс.Каталог (yaca.yandex.ru), и выбираем оттуда российские интернет-СМИ. Заходим на сайты и копируем оттуда в xls-файл контакты (имейл), куда высылать статьи для публикации, а также контактное лицо.

Требуемые тематики СМИ: общее, новости, маркетинг и реклама, кино. Нужно 200-300 сайтов с контактами.

Собрать контакты нужно будет сегодня до вечера (20-00мск).

Жду предложений по цене и прочему.