Плагин more для DLE

$5
Поиск информацииЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Нужен плагин more который идет на wordpress только для DLE ищется. Я пока найти не смог, буду благодарен кто найдет и скинет тут урл на него. Отблагодарю первого, wmz свой тоже оставьте.

Кратко. В запись вставляется тег и следующий текст публикации который находится за этим тегом идет в полную новость, т.е не выводится на главной.

16 лет назад
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
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