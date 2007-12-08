Плагин more для DLE

Нужен плагин more который идет на wordpress только для DLE ищется. Я пока найти не смог, буду благодарен кто найдет и скинет тут урл на него. Отблагодарю первого, wmz свой тоже оставьте.

Кратко. В запись вставляется тег и следующий текст публикации который находится за этим тегом идет в полную новость, т.е не выводится на главной.