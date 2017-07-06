Качественная ссылочная масса для сайта на Чешском языке

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки130 просмотров
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1. Нужен специалист с опытом раскрутки сайтов на территории Чехии

2. Нужна масса хороших ссылок с правильными анкорами

3. Учесть сложность поисковых алгоритмов

4. Внешние ссылки должны выглядеть естественно в контенте сайта-донора

5. Грамотный подбор доноров, составить правильные тексты ссылок

п.с. Бюджет обговаривается

6 лет назад
guest_14929746440666
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад