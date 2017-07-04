Увеличить позицию сайта в выдаче Google по одному ключевому слову

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регион Пермский край
Сайт mapaperm.ru
ключевое слово "коляски для новорожденных пермь"
позиция сейчас > 140
необходимо быть в первой десятке по этой фразе в этом регионе
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