Увеличить позицию сайта в выдаче Google по одному ключевому слову

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регион Пермский край

Сайт mapaperm.ru

ключевое слово "коляски для новорожденных пермь"

позиция сейчас > 140

необходимо быть в первой десятке по этой фразе в этом регионе

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6 лет назад
guest_14992848558445
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад