Продвижение в соцсетях

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки166 просмотров
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Рассматриваю продвижение товаров интернет магазина по соц.сетям вк, инстаграмм, одноклассники.Тематика автоаксесуары(Чехлы на сиденья,автонакидки,автосумки и т.д.)

Присылайте Ваше портфолио, а так же стоимость продвижения за 1 месяц. 

6 лет назад
Arti05
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад