Семантическое ядро для интернет-магазина по продаже фотообоев

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать семантическое ядро по продаже фотообоев.

Что требуется:

Подборка ключ. запросов

Парсинг слов

Чистка слов

Кластеризация слов

6 лет назад
plotter-spb
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Динамическая компания ggogle adwords

    Коллеги, добрый день. Есть задача: 1. огромный интернет магазин - колличество проиндексированных страниц более 1 200 000 2. нужна настройка динамической компании adwords   есть пару ньансов, и вопросов, ищу человека с опытом именно в динамических компаниях как вариант от ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить счетчики Google Analytics и Яндекс Метрика на Wordpress

    Яндекс Метрика начиная примерно с апреля не учитывает часть трафика сайта на Wordpress. Например за июнь не учтено около 40% трафика. Сверяю со статистикой плагина Jetpack. А Google Analytics вообще будто не видит этот сайт, не ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оптимизировать север Debian 8.0 под сайт на Wordpress

    Имеется сервер Debian 8.0 (Jessie) с базовой конфигурацией: 6 GB RAM, 1 CPU core, 40 GB SSD, 1 IP На этом сервере размещен сайт с трафиком в 20к в сутки под управлением CMS Wordpress. Необходимо оптимизировать сервер, для ...

    WordPressСайт на WordPressDebian
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется толковый SEO-специалист

    Требуется толковый SEO-специалист, который оптимизирует сайт  и выведет в Топ Google и Yandex. Нужно сделать семантику, статьи, прописать мета-теги и т.д. Тематика интернет магазин мужских аксессуаров. Гео: Россия и СНГ.

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение в вконтакте и инстаграмм , для продажи товара

    Требуется активное продвижение страниц в вконтакте и инстаграмм , оплата за заявки , то есть один лид ,всего 4 проекта – ламзаки , новостройки продажа,картины портреты на заказ,настольная игра монополия Оплата поэтапно либо в конце

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка Google Merchant

    Здравствуйте! Нужен специалист по настройке Google Merchant Center. Важно, чтобы человек был в теме. Всё рассказал/показал/настроил. Указывайте цену в рублях пожалуйста.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спец по трафику

    Привет,всем! Ищу человека который умеет привлекать клиентов и разбирается в трафике! Я занимаюсь разработкой лендинг пейдж и начинаю набирать команду) Если здесь есть люди, которые в этом шарят пишите в ЛС,все подробности там ;)

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим специалист по продвижению фейсбук,инста,вк,ок

    Необходим специалист по продвижению в соц сетях  на данный момент,созданы все группы и ведется ежедневная работа  фейсбук , инста ,ок , вк  не устраивает качество исполнителя  •Создание уникального контента от 5 постов в день  •Привлечение новых пользователей ,приглашения,массфоловинг и тд  •Создание ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение сайта ставок в игровом сегменте

    Требуется комплексное продвижение сайта, который сейчас находится в разработке, но будет идентичен по сути сайту https://bets4.pro/ Необходимы специалисты, специализирующиеся именно на игровой тематике. Интересует ориентировочная стоимость и список услуг входящих в нее в таргетинге: - СНГ - Буржуа

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно закрыть от индексации элементы меню на Wordpress через AJAX

    Всем привет! Есть сайт на wordpress - [url=https://kachajsya.ru]https://kachajsya.ru[/url] нужно закрыть от индексации рубрики, метки и некоторые страницы! Все елементы которые нужно закрыть через библиотеку jQuery я заскринил.  Хочу закрыть через AJAX поскольку через noindex и nofollow - метод не работает! ...

    WordPressAjax
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад