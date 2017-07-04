SEO специалист на информационный сайт

Нужно прогнать сайт по самым посещаемым каталогам.
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Здравствуйте.
Ищу специалиста для сайта http://sdelaidver.ru
Задача поднять посещаемость сайта минимум вдвое за год (желательно, конечно, раньше)
Все старые статьи по немного переписываю, новые статьи можете сами видеть.
Напишите пожалуйста кратко о том, что планируете делать и стоимость работы.
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