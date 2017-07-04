SEO специалист на информационный сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок225 просмотров
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Здравствуйте. 

Ищу специалиста для сайта http://sdelaidver.ru 

Задача поднять посещаемость сайта минимум вдвое за год (желательно, конечно, раньше) 

Все старые статьи по немного переписываю, новые статьи можете сами видеть. 

Напишите пожалуйста кратко о том,  что планируете делать и стоимость работы. 

6 лет назад
EFilatov
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад