Регистрация в каталогах

Привет,всем! Ищу человека который умеет привлекать клиентов и разбирается в трафике! Я занимаюсь разработкой лендинг пейдж и начинаю набирать команду) Если здесь есть люди, которые в этом шарят пишите в ЛС,все подробности там ;)