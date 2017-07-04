Оптимизация работы сайта

Здравствуйте. Ищу специалиста для сайта http://sdelaidver.ru Задача поднять посещаемость сайта минимум вдвое за год (желательно, конечно, раньше) Все старые статьи по немного переписываю, новые статьи можете сами видеть. Напишите пожалуйста кратко о том, что планируете делать и стоимость работы.