Оптимизация работы сайта

Здравствуйте. Ищу специалиста для сайта http://sdelaidver.ru Задача поднять посещаемость сайта минимум вдвое за год (желательно, конечно, раньше) Все старые статьи по немного переписываю, новые статьи можете сами видеть. Напишите пожалуйста кратко о том, что планируете делать и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Повышение скорости работы сайта, контекстная реклама, размещение баннеров gastrader.com.ua
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