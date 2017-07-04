SEO продвижение сайта медицинской тематики

Здравствуйте!

Ищу SEO специалиста. На текущий момент есть несколько проектов требующих постоянный надзор. Обязательное условие наличие скайпа\телефона для быстрых коммуникаций и успешних кейсов в медицинской тематике. В заявке ожидаю увидить ваши контакты, кейсы медицинской тематики, примеры расчета (ставка в час\стоимость проекта\ другой способ оценки работ).

Отбор будет происходить в два этапа:

1. Оценка по кейсам, задам несколько вопросов, возможно попрошу показать обезличенные данные метрики

2. Личное интервью и небольшое тестовое задание