Консультация по наращиванию ссылочной массы

С внутренними факторами я уже более-менее разобрался, а с внешними ссылками - плохо.

В течение нескольких дней с помощью сервиса solomono.ru изучал, какие ссылки ведут на сайтs из ТОПа Яндекса по интересующим меня темам, и в каком количестве. Теперь хочу платно проконсультироваться у опытных практиков, чтобы понять, как догнать и перегнать конкурентов.

Интересует продвижение именно под Яндекс.

Итак:

1. Sape - Miralinks - GoGetLinks - в каких пропорциях закупать ссылки? Как выбирать доноров?

2. По Миралинкс - вроде все понятно, а по GoGetLinks - может, поделитесь какими-то тонкостями?

3. Отдельно интересует Sape - как ее использовать, с учетом последних изменений алгоритма Яндекса? И через какой срок можно рассчитывать на эффект?

4. Ссылки из блогов ЖЖ, Ливинтернет и с сайтов на народ.ру - вижу, что сайты из ТОПа Яндекса имеют их очень много. Какой дешевый и быстрый способ их получить?

5. Обмен ссылками - как его наладить с минимальными затратами времени и максимальной эффективностью? Или лучше вообще не меняться, а покупать-продавать ссылки и платить комиссию биржам?

6. Покажите на своих реальных недавних проектах, как вы наращиваете ссылочную массу

7. Ваши дополнительные советы