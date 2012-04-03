Консультация по наращиванию ссылочной массы

Приватный проект для Сиднев Владислав (Sidnev-co). Продвижение сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С внутренними факторами я уже более-менее разобрался, а с внешними ссылками - плохо.
В течение нескольких дней с помощью сервиса solomono.ru изучал, какие ссылки ведут на сайтs из ТОПа Яндекса по интересующим меня темам, и в каком количестве. Теперь хочу платно проконсультироваться у опытных практиков, чтобы понять, как догнать и перегнать конкурентов.
Интересует продвижение именно под Яндекс.
Итак:
1. Sape - Miralinks - GoGetLinks - в каких пропорциях закупать ссылки? Как выбирать доноров?
2. По Миралинкс - вроде все понятно, а по GoGetLinks - может, поделитесь какими-то тонкостями?
3. Отдельно интересует Sape - как ее использовать, с учетом последних изменений алгоритма Яндекса? И через какой срок можно рассчитывать на эффект?
4. Ссылки из блогов ЖЖ, Ливинтернет и с сайтов на народ.ру - вижу, что сайты из ТОПа Яндекса имеют их очень много. Какой дешевый и быстрый способ их получить?
5. Обмен ссылками - как его наладить с минимальными затратами времени и максимальной эффективностью? Или лучше вообще не меняться, а покупать-продавать ссылки и платить комиссию биржам?
6. Покажите на своих реальных недавних проектах, как вы наращиваете ссылочную массу
7. Ваши дополнительные советы
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