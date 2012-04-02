SEO оптимизация сайта. В виде консультации.

Необходимо оптимизировать сайт тематика "Костюмы на заказ", сотрудничество вижу в таком формате: вы присылаете список страниц со скриншотами и четкими указаниями куда ставить ключевые тексты и так же какие должны быть TITLE и мета теги на каждой странице. Мой программист все поставит сам. Оплата сразу электронными деньгами WEB или Яндекс деньгами.

Отправлю Вам список ключевых слов который отобран, его нужно будет дополнить и откорректировать. Так же нужно будет сформировать задачу копирайтеру. Также нужно рекомендовать объем покупки ссылок в SEO пульте - ссылки приобретем сами. Конечная цель выйти в тематике на 1-е место. Приветствуются рекомендации по работам над сайтом которые улучшат его выдачу Яндексом и Гуглом.

Оптыт и знания будут оценены. Присылайте примеры работ - только реальные которые сейчас находятся в выдаче.