Нужно пригласить 5 тыс. подписчиков

Добрый день, Требуется раскрутка группы интернет-магазина мобильной электроники ВКонтакте. Обязательные условия: В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать за эту сумму! Что касается предоплаты, то ее не будет! ...