Приватно для KniFe2007

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продвижение англоязычного интернет магазина в Google TOP 5.

12 лет назад
ilya88
Илья 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
KniFe2007
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$500
90 дней
ДЕНЬГИ ПОЛУЧИЛ, САЙТ НЕ ПРОДВИНУЛ. У Анатолия была задача анализа нового англоязычного интернет-магазина, его сео оптимизация и продвижение 22 запросов в Гугл ТОП 5. Анатолий сайт посмотрел, что-то поправил и согласился за 3 месяца и за 2550 USD продвинуть эти 22 запроса. Первые 2 месяца позиции росли. Сейчас прошло 4 месяц. Из 22 запросов в топе остались 4. По его словам в соответствии с бюджетом ссылки закуплены, работа проведена, а то, что позиции падают, так это сайт кривой, это уже не его проблема, хотя анализ им проводился. Он все настаивает на том, что ссылки уже закуплены, он больше ничего не будет делать. Специально для Анатолия (раз 10-й наверно за сегодня): Мы платили за результат (22 запроса в ТОП 5), а не за действия (закупку ссылок). В самом начале нужно было сказать, что сайт нужно переделать (сразу, а не через 4 месяца и после всех оплат), или вообще отказаться от проекта. Но жадность... Видимо прочитал одну книжку по СЕО и подумал, а вдруг прокатит... Итог: 4 месяца потеряно, 2550 USD возвращать он не хочет. В общем, человек знает где закупать "вечные" ссылки. ВСЁ!!! Сайт он не продвинет. ЗАДАНИЕ БЫЛО НЕ ССЫЛОК ЗАКУПИТЬ, А ПРОДВИНУТЬ 22 ЗАПРОСА, ЧЕГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО. ПО ПОВОДУ ОШИБОК В САЙТЕ НАМ СООБЩИЛ СПУСТЯ 4 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ НЕ УВИДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА. ХВАТИТ ПИСАТЬ БРЕД ПРО 50 ЗАПРОСОВ В ТОПЕ!!! В ТОПЕ 4 ЗАПРОСА ИЗ 22.
Хороший заказчик, был рад продвигать его сайт! Немного его подставили с созданием сайта (Вебмастер отзывом ниже) и он свалил всю вину на меня, но если этого не учитывать советую всем!
  • Похожие заказы

  • Создание имиджа компании на форумах

    Добрый день, Интересует создание положительного имиджа и привлечение дополнительного трафика с тематических форумов: http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx http://forum.mobile-review.com/ http://forum.ixbt.com/ http://www.mforum.ru/t4/forums/ и по другим тематичным форумам Идею цены хотелось бы услышать от вас. Предоплату делать не готов, так как уже "обжегся"

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка SEO + Регистрация (каталоги, порталы)

    Требуется постепенное, естественное всплытие сайта в поисковиках и директ реклама. Направление бизнеса: Фирма занимается продажей (продажа + доставка из Голландии до склада покупателя) овощей и фруктов в странах СНГ и Прибалтики Необходимо "рассказать" пользователям интернета, тематических ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвинуть сайт в топ-10 региональной выдачи для региона "Хакасия". Запросы: Туризм Рыбалка униформа средства защиты спецодежда рабочая одежда магазин спецодежды рабочая спецодежда рабочая обувь Сайт: hxxp://285792.ru Необходима гарантия результата.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется раскрутка группы ВКонтакте

    Добрый день, Требуется раскрутка группы интернет-магазина мобильной электроники ВКонтакте. Обязательные условия: В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать за эту сумму! Что касается предоплаты, то ее не будет! ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кампания скрытой рекламы на торговых площадках

    Бренд по тематике гаджеты ищет подрядчика для кампании скрытой рекламы на площадках: Яндекс.Маркет Google Play Форумы Прочее (комментраии к статьям и товарам в интернет-магазинах, сервисы вопросов-ответов и т.д.) Требуется улучшить репутацию бренда, апелировтаь к сильным (реальным) сторонам продукции, также бороться ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • СМО продвижение

    $2500

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Мне необходим на несколько проектов специалист по косвенным инструментам продвижения: соц. сети, ресурсы отзывов. Т.е. человек или команда, способные сформировать мнение интернет-аудитории о новом стартапе или улучшить имидж уже существующего проекта. Прошу отписываться ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад