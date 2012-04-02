Приватно для KniFe2007

ДЕНЬГИ ПОЛУЧИЛ, САЙТ НЕ ПРОДВИНУЛ. У Анатолия была задача анализа нового англоязычного интернет-магазина, его сео оптимизация и продвижение 22 запросов в Гугл ТОП 5. Анатолий сайт посмотрел, что-то поправил и согласился за 3 месяца и за 2550 USD продвинуть эти 22 запроса. Первые 2 месяца позиции росли. Сейчас прошло 4 месяц. Из 22 запросов в топе остались 4. По его словам в соответствии с бюджетом ссылки закуплены, работа проведена, а то, что позиции падают, так это сайт кривой, это уже не его проблема, хотя анализ им проводился. Он все настаивает на том, что ссылки уже закуплены, он больше ничего не будет делать. Специально для Анатолия (раз 10-й наверно за сегодня): Мы платили за результат (22 запроса в ТОП 5), а не за действия (закупку ссылок). В самом начале нужно было сказать, что сайт нужно переделать (сразу, а не через 4 месяца и после всех оплат), или вообще отказаться от проекта. Но жадность... Видимо прочитал одну книжку по СЕО и подумал, а вдруг прокатит... Итог: 4 месяца потеряно, 2550 USD возвращать он не хочет. В общем, человек знает где закупать "вечные" ссылки. ВСЁ!!! Сайт он не продвинет. ЗАДАНИЕ БЫЛО НЕ ССЫЛОК ЗАКУПИТЬ, А ПРОДВИНУТЬ 22 ЗАПРОСА, ЧЕГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО. ПО ПОВОДУ ОШИБОК В САЙТЕ НАМ СООБЩИЛ СПУСТЯ 4 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ НЕ УВИДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА. ХВАТИТ ПИСАТЬ БРЕД ПРО 50 ЗАПРОСОВ В ТОПЕ!!! В ТОПЕ 4 ЗАПРОСА ИЗ 22.