Раскрутка SEO + Регистрация (каталоги, порталы)

Требуется постепенное, естественное всплытие сайта в поисковиках и директ реклама.

Направление бизнеса: Фирма занимается продажей (продажа + доставка из Голландии до склада покупателя) овощей и фруктов в странах СНГ и Прибалтики

Необходимо "рассказать" пользователям интернета, тематических форумов о компании посредством

- раскрутки в Яндекс, Google (увеличение ТИЦ)

- регистрации на тематических порталах, каталогах, форумах

- директ реклама

Ручной поиск тематических порталов, сайтов, форумов и регистрация на них.

Рассылка по доскам бесплатных объявлений

Рубрики выбирать вручную, чтобы объявление попало именно нужной целевой аудитории

Ссылки на сайт не должны появляться в разделах чужой тематики.

Нарушать правила досок объявлений категорически запрещено!

Скажу сразу, меня не интересует «нагон» любого трафика на сайт. Мне нужно именно высококачественное продвижение с долгосрочной перспективой.

Внимание размещение комментариев в тематических обсуждениях строго по теме!

Никакого флуда!

Требуемая целевая аудитория

• Фирмы импортирующие овощи и фрукты из Европы (Польша, Испания, бельгия, Голландия)

• Фирмы закупающие локально овощи и фрукты

География бизнеса

• Беларусь

• Молдова

• Россия

• Украина

• Страны Прибалтики

• Турция

Ищем вменяемого человека, который не навредит и подойдет к задаче с умом.

"Профессиональным" командам просьба не беспокоить

Нужен специалист готовый с гарантией выполнить поставленную задачу.

Рассмотрю также другие предложения нестандартного продвижения.

Требования к кандидату:

Стилистическая и орфографическая грамотность и уникальность

Внимательность к деталям! Буду проверять каждую запятую, точку, пробел!

Подавать заявки только в том случае, если Вы действительно способны выполнить данный заказ.

Важен опыт в подобных задачах, поэтому просьба не добавлять свою кандидатуру, если Вы хотите просто попробовать. В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать за эту сумму!

Предлагайте цену за

• одну регистрацию в каталоге

• раскрутка в Яндекс

• раскрутка в Google

• директ реклама

Спекулянтам-посредникам просьба не обращаться.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе или по тел.