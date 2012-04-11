Срочно! Настройка контекстной рекламы в Google.

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок233 просмотра
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Добрый день!

Нужен специалист который хорошо знает особенности работы контекстной рекламы в Google Adwords.

Умеет настраивать эффективную рекламу.

Умеет аргументировать свою позицию.

Хорошие показатели конверсии.

C созданием объявлений и подбором слов по теме.

Оплата по факту, по предоплате не работаю.

Просьба обращаться профессионалам.

Присылайте свои предложения по цене и срокам.

Желательно примеры работ.

Рассмотрю все предложения.

12 лет назад
AAlena
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$55
1 день
Вадим, сделал все четко и быстро,согласно поставленной задаче. Настроил рекламу. Уделил много своего личного времени моему проекту,выясняя нюансы. И полностью помог освоить систему управления, в подарок. Что не входило в его задачу. Разъяснил много интересных моментов. Которые можно узнать только на собственном опыте. Приятный в общении, хорошо разъясняет и аргументирует свою точку зрения. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Великолепная заказчица, четко ставит задачи, всегда знает чего хочет и вообще интересный в общении человек. Мои рекомендации и надежда на дальнейшее сотрудничество.
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