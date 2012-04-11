Срочно! Настройка контекстной рекламы в Google.

Вадим, сделал все четко и быстро,согласно поставленной задаче. Настроил рекламу. Уделил много своего личного времени моему проекту,выясняя нюансы. И полностью помог освоить систему управления, в подарок. Что не входило в его задачу. Разъяснил много интересных моментов. Которые можно узнать только на собственном опыте. Приятный в общении, хорошо разъясняет и аргументирует свою точку зрения. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.