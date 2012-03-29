Провести СЕО аудит сайта.

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Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок185 просмотров
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Сабж.

Сайт небольшой - из ~80 страниц, 70 из них однотипный каталог товаров.

От вас примерная стоимость услуги.

12 лет назад
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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