Регистрация сайта в каталогах и на досках.

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка154 просмотра
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Требуется регистрация сайта в каталогах интернета или на электронных досках объявлений. Лучше использовать именно каталоги, т.к. доски несколько устарели. Требования к проекту:

1. Большое количество каталогов (не менее 2 тыс.) Можно регистрировать в автоматическом режиме.

2. Относительно небольшой бюджет (20-25$, поэтому и допускается автоматическая регистрация)

3. По окончанию работ обязательно нужен отчет.

4. 1ps просьба не предлагать, т.к. по ряду причин этот сервис не подходит.

12 лет назад
lt
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Esemyanov
Егор 
31 годГермания
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Всё было сделано согласно ТЗ, а в конце предоставлен отчет. Работой я доволен.
Все супер!