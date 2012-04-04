Регистрация сайта в каталогах и на досках.

Требуется регистрация сайта в каталогах интернета или на электронных досках объявлений. Лучше использовать именно каталоги, т.к. доски несколько устарели. Требования к проекту:

1. Большое количество каталогов (не менее 2 тыс.) Можно регистрировать в автоматическом режиме.

2. Относительно небольшой бюджет (20-25$, поэтому и допускается автоматическая регистрация)

3. По окончанию работ обязательно нужен отчет.

4. 1ps просьба не предлагать, т.к. по ряду причин этот сервис не подходит.