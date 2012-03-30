Оптимизация сайтов. Широкий спектр.

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок192 просмотра
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Основная задача это подготовка сайтов для поисковой системы yandex (вывод из бана) и чистка-исправление-доработка кода.

Нужен оптимизатор широкого профиля.

Навыки необходимые при работе :

1. Желательно опыт работы с Shop-Script PREMIUM WebAsyst.

2. Оптимизация кода.

3. Проявление инициативы в доработке .

Доработка кода сайтов, например : ( изменить что-то – добавить; зеркала прописать, робота убрать, спамные title почистить + до кучи скатерти JS кода и так далее.

5. Желание на долгосрочное сотрудничество .

12 лет назад
DVKruglov
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад