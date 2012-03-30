Оптимизация сайтов. Широкий спектр.

Требуется постер, для создания моих тем на форумах, что бы была своя база, желательно что бы был старорег на серче.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основная задача это подготовка сайтов для поисковой системы yandex (вывод из бана) и чистка-исправление-доработка кода.
Нужен оптимизатор широкого профиля.
Навыки необходимые при работе :
1. Желательно опыт работы с Shop-Script PREMIUM WebAsyst.
2. Оптимизация кода.
3. Проявление инициативы в доработке .
Доработка кода сайтов, например : ( изменить что-то – добавить; зеркала прописать, робота убрать, спамные title почистить + до кучи скатерти JS кода и так далее.
5. Желание на долгосрочное сотрудничество .
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