Ручная регистрация в каталогах

Необходимы рекомендации по оптимизации сайта под google.com (англоязычный) для двух ключевиков. Что необходимо сделать: 1) дать рекомендации по оптимизации сайта (страниц) для вывода ключевых слов в ТОП; 2) представить примеры своих работ. С вас сроки и стоимость.