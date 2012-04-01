Требуется постер, для создания моих тем на форумах, что бы была своя база, желательно что бы был старорег на серче.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно размещение статей на "трастовых" сайтах, регистрацией или без с бесплатным добавлением материалов.
База не обязательно должна быть большой. 50-100 сайтов вполне хватит.
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