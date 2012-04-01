Кампания скрытой рекламы на торговых площадках

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка127 просмотров
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Бренд по тематике гаджеты ищет подрядчика для кампании скрытой рекламы на площадках:

Яндекс.Маркет

Google Play

Форумы

Прочее (комментраии к статьям и товарам в интернет-магазинах, сервисы вопросов-ответов и т.д.)

Требуется улучшить репутацию бренда, апелировтаь к сильным (реальным) сторонам продукции, также бороться с негативом (явный чёрный пиар конкурентов).

Срок кампании 3-6 месяцев

С вас КП в ваиде медиаплана в Экселе:

- площадка

- вид активности

- количетсво в месяц

- стоимость

- комментраий (по имеющимся аккаунтам и пр.)

12 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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