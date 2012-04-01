СМО продвижение

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки182 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Мне необходим на несколько проектов специалист по косвенным инструментам продвижения: соц. сети, ресурсы отзывов. Т.е. человек или команда, способные сформировать мнение интернет-аудитории о новом стартапе или улучшить имидж уже существующего проекта.

Прошу отписываться только специалистов, у которых в портфолио есть успешные проекты.Под успешным проектом я понимаю стартап, который после рекламной кампании продолжил существование и благополучно развивается.

Так же, если у вас есть предложения по направлениям, которые не относятся к seo, пишите, будем рассматривать.

Скажу сразу, меня не интересует «нагон» любого трафика на сайт.Мне нужно именно высококачественное продвижение с долгосрочной перспективой.

Предложения с вашими услугами и прайсом, а так же портфолио высылайте на почту - [email protected]

С уважением, Анна.

12 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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