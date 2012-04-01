Требуется раскрутка группы ВКонтакте

Добрый день,

Требуется раскрутка группы интернет-магазина мобильной электроники ВКонтакте.

Обязательные условия:

В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать за эту сумму! Что касается предоплаты, то ее не будет! Так как в этом вопросе замещено очень много разводил…поэтому как только мы увидим ваш профессиональный подход и какой то результат…тогда сразу переводим вам деньги!