Добавить сайты к запросу в выдачу

Нужен грамотный Seo специалист для долговременного сотрудничества,сайты коммерческой тематики. Требования: всегда быть на связи, раскрутка с наших аккаунтов на биржах ссылок (sape,go get links и др),преимущественно статейное продвижение. Ждем от вас предложений, указывайте ваши расценки. ...
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нужно по одному запросу - фио сделать примерно 10 результатов в выдаче входящих в топ20 по запросу
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