Добавить сайты к запросу в выдачу

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Мне необходим на несколько проектов специалист по косвенным инструментам продвижения: соц. сети, ресурсы отзывов. Т.е. человек или команда, способные сформировать мнение интернет-аудитории о новом стартапе или улучшить имидж уже существующего проекта. Прошу отписываться ...