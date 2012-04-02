Увеличить кол-во читателей в Твиттер

Добрый день, Интересует создание положительного имиджа и привлечение дополнительного трафика с тематических форумов: http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx http://forum.mobile-review.com/ http://forum.ixbt.com/ http://www.mforum.ru/t4/forums/ и по другим тематичным форумам Идею цены хотелось бы услышать от вас. Предоплату делать не готов, так как уже "обжегся"
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На данной момент у группы около 50 читателей, требуется увеличить кол-во хотябы в 10 раз
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