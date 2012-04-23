Приватно для Zi

$2000
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка155 просмотров
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Необходимо продвинуть сайт

12 лет назад
moonknight
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$2000
7 дней
Работой полностью доволен. Многие запросы продвинулись даже быстрее, чем я ожидал. Несмотря на то, что на мой взгляд яндекс тупит по страшному в последнее время (порой до такой степени, что не хватает никакого терпения что - то продвигать), тем не менее, проект был выполнен я считаю на отлично, и не сомневаюсь, что с удовольствием продолжу сотрудничество с данным исполнителем в своих будущих проектах. Успехов вам, Ольга, и спасибо за отличную работу!:)
Приятно иметь дела с такими заказчиками как Зураб. Постоянно на связе. Всегда знает чего хочет и стремится к воим целям. Желаю ему всегда достигать поставленных задач.