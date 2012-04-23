Приватно для Zi

Работой полностью доволен. Многие запросы продвинулись даже быстрее, чем я ожидал. Несмотря на то, что на мой взгляд яндекс тупит по страшному в последнее время (порой до такой степени, что не хватает никакого терпения что - то продвигать), тем не менее, проект был выполнен я считаю на отлично, и не сомневаюсь, что с удовольствием продолжу сотрудничество с данным исполнителем в своих будущих проектах. Успехов вам, Ольга, и спасибо за отличную работу!:)