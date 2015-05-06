Найти ошибку внутренней оптимизации и устранить на странице сайта

1. На сайте www.lustralux.com.ua на странице категорий (Люстры подвесные и т.д.) не выдается Гуглом в индексе уникальный текст, даже после повторного индексирования. Проверяю site: ....название страницы.........

Необходимо определить, в чем причина этого, внести корректировки и разместить любой другой (можно пробный) текст, который будет в выдаче.

2. Необходимо составить ТЗ по заполнению title, h1, alt для картинок на страницах категорий и простых страницах данного сайта.