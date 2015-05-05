Имеется сайт на движке ShopCMS с хорошей историей у поисковиков. Создан новый сайт на Симпле, и ссылки страниц отличаются. Хотим получить максимальный результат после смены движка. Новый new.boatparts.cc старый boatparts.com.ua
SEO оптимизация сайта на БИТРИКСЕ
Имеется сайт на БИТРИКСЕ http://biopp-shop.ru/
-произвести внутреннюю оптимизацию title и meta и т.д
- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов
- Написание SEO текстов на весь сайт.
- Составление правильных файлов robots.txt
-Подобрать ключевики. Каждая страница должна содержать свои ключевые слова.
-предоставить примерный план работы с ориентировочными сроками и бюджетом.
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