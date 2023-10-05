Написати відгук на російській мові

$1
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка18 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Приємна співпраця з цим виконавцем, рекомендую
Честный и добросовестный заказчик!