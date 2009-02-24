Нужно продвижение сайта kzorda-market.kz

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Нужно продвижение сайта http://kzorda-market.kz/
Нужно увеличить его посещаемость. Но нужно, чтобы на него начало больше заходить именно из этого города, из Кызылорды.
Численность населения города составляет 300 000 человек. Мне сказали, что интернет есть у 20%.Это 60 000 человек.
На сайт в день в среднем заходит человек 30. Нужно увеличить посещаемость ресурса из коренных жителей.
Отмечу, что по ключевым словам сайт уже в топе, - на первом месте в гугле.
Напишите ваши предложения и стоимость продвижения в вмз.
ЧЕТКАЯ ЗАДАЧА: мне нужно, чтобы минимум 100 человек в день заходило именно из Кызылорды на этот сайт.
Сейчас 30 где то в день.
15 лет назад
Андрей Якубин yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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