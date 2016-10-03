Помощь в продвижении сайта развлекательной тематике

прежде всего: я знаю как обычно происходит раскрутка. семантическое ядро, оптимизация и далее раскрутка по комплекту фраз. В моем случае требуется другое. По определенным причинам на рынке, мне нужна умеренная(топ-20 достаточно) раскрутка по ОДНОЙ фразе на ...
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