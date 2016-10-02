Раскрутка 1-й фразы вечными ссылками

прежде всего:

я знаю как обычно происходит раскрутка. семантическое ядро, оптимизация и далее раскрутка по комплекту фраз. В моем случае требуется другое. По определенным причинам на рынке, мне нужна умеренная(топ-20 достаточно) раскрутка по ОДНОЙ фразе на главной. а именно "книги по эзотерике" текст уже оптимизирован.

Кто сможет выполнить -пишите.

сайт дорогидуши точка com

п.с. или же любую другую страницу, под эту фразу. возможно написание статьи или списка книг и т.д.