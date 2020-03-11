ищу специалиста по раскрутке, трафику, который создаст, настроит и запустит компанию направляющую трафик на сайт по тематике "эзотерика". Самое главное - трафик должен быть целевым, и НЕ СОСТОЯТЬ ИЗ БОТОВ. выкладывайте пожалуйста цены, сроки. саму сеть можете ...
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Требуется грамотное продвижение сайта по основным ключевым запросам в топ 10 на поиске Yandex и Google. Сайту около 5лет, Уже продвигался, около года. Тематика: "Ремонт и отделка".
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