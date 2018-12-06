Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка193 просмотра
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Список работ по сайту

  • анализ конкурентов
  • создание аудита сайта
  • создание полного списка ключевых слов для продвижения
  • написание уникальных, SEO оптимизируемых статей для сайта
  • заполнение мета данных на страницах сайта (title, description, keywords)
  • использование мета тегов (h1-h6). В большинстве случаев h1-h2-h3-h4
  • использование перелинковки в статьях на сайте
  • написание и размещение статей информационного характера
  • размещение рекламных статей для наращивания ссылочной массы
  • создание robots.txt и sitemap.xml
  • для быстрой переиндексации сайта и увеличении траста использование социальных сигналов
  • отрисовка дизайна для facebook (одна картинка оформленная в стиле сайта)
  • ведение группы - один пост в день на facebook
  • Количество
    • Новости  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-30
    • SEO статьи  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  все продвигаемые страницы
    • Рекламные статьи (для продвижения)  - - - - - - - - - - - - - - - -   150-200
    • Социальные сети (лайки/твиты)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80-100
7 лет назад
academic007
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
paleak
Ян 
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$1000
90 дней
C Яном работаю 2 года , работай его доволен, но нам есть еще над чем работать. Будем продолжать сотрудничество.
Работаем давно. Сделали уже много проектов. Спасибо. Продолжаем сотрудничество.
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