Продвижение сайта

Доброго времени суток! Ищу специалиста для проведения аудита сайта (интернет-магазина) с последующей консультацией по внутренней/внешней СЕО-оптимизации. Сайт по продаже автотоваров, возраст 3 месяца, Украина. Желательно, чтобы специалист был из Украины для простоты оплаты на карту Привата. Жду Ваших предложений!