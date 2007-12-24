Продвижение сaйта (лицензионное ПО)

$150
Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок315 просмотров
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Продвинуть сайт 1ccenter.ru. Ключевые слова:

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Нужно, чтобы при наборе в яндексе Лицензионное ПО | программное обеспечение | Windows | Office в Нижнем Новгороде (или с галкой "в регионе Нижний Новгород") сайт был в топ-3 (в данный момент ничего путного по этому запросу нет)

16 лет назад
1cCenter
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$150
Специалист отлично выполнил работу. Сайт оказался первым по указанным запросам в Яндексе, Гугле и везде, где только можно) Моя оценка - 10
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