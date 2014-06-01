Продвижение сайта - водоочистка, анализ воды

$5000
Поисковые системы (SEO)Завершен26 заявок328 просмотров
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Сайт nevod.pro

Ознакомлюсь с аргументированными рассуждениями - что, как и в какие сроки будет сделано для того, чтобы поднять сайт по интересующим запросам. Статьи сайта оптимизированы под ключи, соответственно, при анализе запросов можно их и анализировать.

Предложения со словами "Сделаю" - не рассматриваются. При выборе исполнителя мне надо от чего-то оттолкнуться. Этим "чем-то" должно стать многобукав от вас по планируемой работе с сайтом.

Готов работать и с новичком, если он в общении докажет уровень и компетентность.

10 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pavelspb
Павел 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$2000
30 дней
За короткий срок узнали от Павла столько нового по своему сайту и его продвижению)) Я не первый день занимаюсь сайтами, но только после общения с тезкой начал понимать полноценно важность семантического ядра, внутренней оптимизации и т.д. Как показывает моя практика - если человек может грамотно что-то объяснить по тематике, сложные вещи выразить простыми словами - он и сделать может все. Павел объясняет великолепно. Сотрудничество продолжается, но результаты я вижу уже сейчас. Рекомендую Павла, как отличного SEO-специалиста.
Крайне рекомендую Павла как заказчика. Отличная постановка задачи, умение прислушиваться к рекомендациям, своевременная оплата. С удовольствием продолжаю сотрудничество.