Продвижение сайта - водоочистка, анализ воды

Сайт nevod.pro

Ознакомлюсь с аргументированными рассуждениями - что, как и в какие сроки будет сделано для того, чтобы поднять сайт по интересующим запросам. Статьи сайта оптимизированы под ключи, соответственно, при анализе запросов можно их и анализировать.

Предложения со словами "Сделаю" - не рассматриваются. При выборе исполнителя мне надо от чего-то оттолкнуться. Этим "чем-то" должно стать многобукав от вас по планируемой работе с сайтом.

Готов работать и с новичком, если он в общении докажет уровень и компетентность.