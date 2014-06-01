Компании нужно размещать информацию о компании на форумах. Информация должна будет размещаться ТОЛЬКО НА ФОРУМАХ РОССИИ. Требуются в этой области специалисты со своими площадками и старыми аккаунтами. От Вас скайп для общения голосом и стоимость ...
Продвижение сайта - водоочистка, анализ воды
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Сайт nevod.pro
Ознакомлюсь с аргументированными рассуждениями - что, как и в какие сроки будет сделано для того, чтобы поднять сайт по интересующим запросам. Статьи сайта оптимизированы под ключи, соответственно, при анализе запросов можно их и анализировать.
Предложения со словами "Сделаю" - не рассматриваются. При выборе исполнителя мне надо от чего-то оттолкнуться. Этим "чем-то" должно стать многобукав от вас по планируемой работе с сайтом.
Готов работать и с новичком, если он в общении докажет уровень и компетентность.
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