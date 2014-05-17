Добрый вечер уважаемые,

Для интернет-магазина натуральной косметики по уходу за телом и лицом необходимо сделать семантическое ядро по НЧ запросам. Кол-во слов максимально возможное, исходя из данной сферы косметики.

Исключить коммерческие запросы, согласно изменениям в Яндексе с марта этого года ( слова "купить", "продать", "распродажа", "скидки" и т.д. ну вы поняли).

Стоимость и сроки?

С уважением.