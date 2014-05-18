Продвижение сайта реабилитация наркозависимых

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок236 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры!

Требуется SEO продвижение сайта клиники помощи наркозависимым. CMS Друпал. Сайт создан 2 мес. назад, скорее всего будет требоваться оптимизация.

Слова для продвижения прикрепил, регионы продвижения УФА и МОСКВА.

В ответе обязательно СТОИМОСТЬ в месяц, и какие вы предоставляете гарантии?

10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад