20 постов на форумах.

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки156 просмотров
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Нужно 10 постов на тематических форумах по строительству с прямой кликабельной ссылкой на продвигаемый сайт.

Плюс 10 постов на форумах по женской тематике (семья, дети).

Регион - любой.

Ссылки – естественные безанкорные, просто линк на главную или любую страницу сайта.

Оплата по факту Яндекс или Webmoney 30 руб. за 1 пост со ссылкой.

10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$17
7 дней
Все ок.
Отличный заказчик, рекомендую.