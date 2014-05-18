Провести аналитику и оптимизацию для google

Раньше были в топе, сейчас свалились на вторую страницу по ВЧ, хотя в яндекс топ никуда не делся. Думаю в гугле есть какие-то факторы, которые яндекс не учитывает. Надо посмотреть, чем там так хороши сайты в топ 1-2 и чего нет у нашего. Может кол-во оффлайн точек или еще какие феньки.

Также нужна инфа, как пролезть в топ по ВЧ через мерчант (с фидом товаров) тк позиции товаров конкурентов там показываются, а наши нет. Ключевик в названии позиций есть.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ.