Провести аналитику и оптимизацию для google

Сайт на Джумле. Анализ ошибок есть. Нужно исправить, подготовить к продвижению.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Раньше были в топе, сейчас свалились на вторую страницу по ВЧ, хотя в яндекс топ никуда не делся. Думаю в гугле есть какие-то факторы, которые яндекс не учитывает. Надо посмотреть, чем там так хороши сайты в топ 1-2 и чего нет у нашего. Может кол-во оффлайн точек или еще какие феньки.
Также нужна инфа, как пролезть в топ по ВЧ через мерчант (с фидом товаров) тк позиции товаров конкурентов там показываются, а наши нет. Ключевик в названии позиций есть.
ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ.
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