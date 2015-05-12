Продвижение в яндексе

Задача по продвижению и поддержке сайта http://www.sandyk.org. Сайт в ближайшее время будет редизайниться, но без изменения структуры и основных элементов. Нужен специалист, который может не только продвинуть сайт в ТОП Яндекса и Гугла, учитывая что ...