Продвижение в яндексе

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка110 просмотров

Здравствуйте, необходимо продвинуть данный сайт — http://carfleetrentals.com/ нужно выйти по следующим запросам в топ-10 в Яндексе по России:

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аренда автомобиля в майами

аренда автомобиля в сша

аренда машины в майами

аренда машины в сша

прокат авто в майами

10 лет назад
AronakSS
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$350
120 дней
Огромное спасибо Ольге за продвижение, к сожалению я не смог выполнить наши условия в течение 4-ех месяцев, за что и извиняюсь. Большое спасибо за ваш профессионализм.
Жаль, что не удалось поработать в полной мере. Но проблем в ходе короткой работы с Михаилом не возникало, советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад