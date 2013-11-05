Продвижение в Яндексе и Гугле

$303
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка139 просмотров
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Задача, продвинуть интернет магазин японских подгузников в топ 10, по ключевым фразам из прикрепленного документа.

10 лет назад
BingoS
Даниил 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
werter2
Михаил 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$303
30 дней
С Михаилом мы начали сотрудничество 9 сентября, пока все хорошо, продвигаем сайт дальше.