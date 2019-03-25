Семантическое ядро на английском

Всем дня доброго.

Ищу опытного исполнителя для сбора семантики для Инфо-сайта на английском языке. Тематика сайта - все что связано с продвижением в Инстаграм (чем шире тем лучше).

Требования: Нужны специалисты, которые понимают как собирать семантику именно под бурж. С опытом! Кто уже делал это и многократно.

На выходе нужны сгруппированные блоки запросов (взаимодополняющие запросы, которые должны попасть в 1 статью).