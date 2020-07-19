SEO

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Закрыт18 заявок510 просмотров

1. Создать SEO и вывести  сайт в топ 1 в поисковиках google,yandex

2. Создать страничку в Instagram .

3. Создать Telegram - Bot

4.Сделать таргетинговую рекламу

5.Баннера сделать красивые и распространить их на сайтах ,где есть пользователей побольше.

5 лет назад
guest_15951752986584
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
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2 часа назад
25 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
8 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Ян
 
34 года
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месяц назад
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5 лет назад
Андрей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
31 отзыв
5 лет назад
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Рамис
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
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4 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Денис
 
30 лет
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4 года назад
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5 лет назад
Кирил
 
31 год
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
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3 года назад
4 отзыва
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Виталий
 
31 год
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3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Анатолий
 
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5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Игорь
 
44 года
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14 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
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день назад
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5 лет назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Максим
 
29 лет
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4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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