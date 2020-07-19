Добрый день, есть такой вопрос - может быть, тема больше для форума, но там обычно посылают сюда. Итак. Вебмастер Яндекса мне подсказывает, что по ссылке https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Index100/5a47aa09-be83-4bc2-af6a-7787813d47ab/ в комментариях сослались на мою статью. Привлекает очень большой ...